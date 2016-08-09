Светофорам в Москве нанесли повреждений на 800 тысяч рублей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Ущерб от повреждений светофоров в столице превысил 800 тысяч рублей. В адрес водителей, виновных в порче светофоров, направлено более 30 претензий, сообщает пресс-служба ЦОДД.

Большая часть повреждений наносится дорожным знакам и светофорам в результате ДТП.

От оперативного устранения неисправностей зависит безопасность всех участников дорожного движения. Сообщить о них можно по номеру контакт-центра "Московского транспорта" – 8-495-539-54-54, или через электронную приемную на Едином транспортном портале.

ЦОДД ежедневно следит за техническим состоянием светофоров. Важно, чтобы сигналы светофоров были видны всем участникам движения в любую погоду.

В среднем в неделю поступает 300-500 заявок на неисправность светофоров, большая часть из них – от горожан. Работа с каждым объектом идет чуть более часа.