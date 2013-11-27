Хельсинки: как развивается самый похожий на Москву мегаполис Европы

Фото: M24.ru/Марьяна Пискарева

Только с этой европейской столицей у Москвы практически одинаковый климат и, соответственно, проблемы: снег, обледенение тротуаров и улиц при резком падении температуры до минусовых отметок, не очень большое количество солнечных дней, короткий световой день зимой, а также узкие улочки в центре и транспортная недоступность части районов на окраинах.

Почему в северном мегаполисе впервые начали возводить многоэтажное жилье и строить кольцевые железные дороги? Зачем тут возводят дорогие кварталы в прибрежной полосе и как изменится этнический состав финской столицы к 2030 году? Корреспондент m24.ru узнал все самое интересное о том, как развивается самый похожий на Москву западный город - Хельсинки.

В департамент, на остановку

К планированию развития мегаполиса в Финляндии подходят обстоятельно. Для этого в составе администрации города создан целый департамент городского планирования. Там работают 280 человек, из которых около трети составляют архитекторы и урбанисты, еще около трети – инженеры, остальные относятся к техническому персоналу. Кроме собственно развития города он занимается контролем трафика и землепользования.

Для внешних коммуникаций департамент учредил в 2008 году специальную организацию Laituri. Это выставочный зал новых проектов переустройства города, точка встречи специалистов, активных горожан и место для дискуссии. Он открылся в центре Хельсинки в здании бывшей автобусной станции. Автобусы с площади переместили на подземный уровень стоящего рядом торгового центра, превратив пространство в пешеходное и общественно-полезное. В Laituri мы и направились узнавать о будущем мегаполиса.

Фото: laituri.hel.fi

Запланированная миграция

Хоть российский корреспондент стал неожиданностью для работников Laituri, уже через несколько минут мы расположились в зале для встреч за неизменной в таких случаях для финнов чашкой кофе.

Сейчас в Хельсинки живет чуть более 600 тысяч человек, и население города постоянно увеличивается. Вместе с агломерацией, куда входят ближайшие населенные пункты, в том числе города Эспоо и Вантаа, общее число жителей перевалит за миллион человек.

Отчасти увеличение происходит за счет естественного демографического роста: в Скандинавии достаточно неплохая рождаемость для европейских стран. С другой стороны, в Хельсинки едут жить и работать молодые финны из других городов или сельских поселений. В 1950-1980-ые годы в Суоми шел мощный процесс урбанизации: население стягивалось в города и сдвигалось с севера на юг. Там была работа на индустриальных объектах. Теперь настала эпоха постиндустриальной занятости: более половины работников заняты в секторах технологий, сфере обслуживания, образования и науки. Так что в столицу едут и из бывших индустриальных городов, и продолжают уезжать из сельской местности.

Но есть и миграционный поток из-за границы. Во-первых, открытые границы со странами Евросоюза позволяют передвигаться в поисках работы и комфортной жизни по всей Европе. Во-вторых, едут сюда со всех концов мира. Конкурировать приходится буквально со всеми городами мира.

Вокзал Хельсинки. Фото: M24.ru/Марьяна Пискарева

Власти города знают, какие мигранты им нужны. И знают, что для этого делать. За годы урбанизации в Финляндии было возведено достаточно жилья среднего и эконом-класса. А вот старые прибрежные дорогие кварталы (море приносит теплый воздух, климат здесь мягче) дальше уже не застроить. Чтобы привлечь больше людей с высокими доходами, семьи с детьми, креативный класс и молодых ученых – желаемые категории переселенцев, – необходимо комфортное качественное жилье в новых районах по берегам. Поэтому в Хельсинки выводят несколько портов и реновируют эти территории. Так возникнут по меньшей мере 5 районов с малоэтажной застройкой, парками, пешеходным зонами и спортивными объектами. Всего появится 11 новых районов, так как ключевое слово в программе развития – diversity (разнообразие). Хочешь спокойной жизни – переезжай к морю или в пригород, желаешь развлекаться по ночам – живи в высотном доме в центре.

Урбанисты здесь не просто прогнозируют, а дают точную цифру: к 2030 году население Хельсинки увеличится на 80 тысяч человек. Более 15% жителей будут иметь нефинляндское происхождение.

Фото: laituri.hel.fi

Развитие идет по плану, утвержденному городом. Каждый год в Хельсинки будет сдаваться не менее 325 тыс. кв метров жилья на землях города (более 5 тыс. новых домов и перестроенных под жилые зданий). 20% из них станут сдавать по субсидированной арендной ставке студентам и молодежи, семьям с детьми, молодым ученым. При этом 70% нового жилья столица возводит на принадлежащих ей территориях, не частных владениях. Так повышается уровень контроля строительства, сроков и качества.

Здравствуй, кольцо

Передвигаться новые и коренные жители Хельсинки станут в основном на общественном транспорте, а также на велосипедах и пешком. Отдельная пешеходно-велосипедная дорожка уже прошла через центр города, а велосипедные дорожки вдоль улиц есть практически везде.

Фото: M24.ru/Марьяна Пискарева

Примечательно, что в Хельсинки зарождается своя кольцевая транспортная система. Это главная новация в сфере организации трафика и одно из основных средств решения транспортного вопроса. Департамент городского планирования прямо говорит о близкой к предельной пропускной способности дорог в этих районах.

В 2014 году здесь должна заработать City Rail Loop (Городская петля железной дороги), а через несколько лет - Ring Rail Line (Окружная железная дорога). Оба круга повысят транспортную доступность окраин, которые здесь часто разделены природными границами: заливами, скалами. "Петля" пройдет почти по самому центру, вокруг залива Тёёлёнлахти, и включит в себя только три остановки, две из которых будут интегрированы с метро.

План развития Хельсинки к 2050 году. Фото: yleiskaava.fi

По периметру залива расположен крупнейший в центре Хельсинки парк, а с четырех сторон от него планируются новые районы. Дорога, кроме того, позволит развести потоки дальних поездов и электричек, которые сегодня приходят на один и тот же вокзал.

Окружная железная дорога пройдет с запада на восток через район агломерации Большого Хельсинки - пригород Вантаа с аэропортом, и свяжет его с городом круговой электричкой. А существующая вылетная железнодорожная линия на северо-восток страны станет частью кольца.

Финны посчитали, что электрички дешевле остальных видов транспорта, способствуют уменьшению количества автомобилей в городе и обеспечивают движение с короткими интервалами в час пик. Электричка по кольцу станет ходить вовсе не скоростная и делать много остановок. Из центра до аэропорта можно будет добраться за 30-35 минут. По скорости передвижения и плотности остановочных пунктов поезда станут напоминать нечто среднее между метро и автобусами.

Первые финские небоскребы

Хельсинки остается одной из последних европейских столиц, где почти нет высотных зданий. Но вскоре это отличие может кануть в прошлое. По проекту архитектурного бюро Cino Zucci Architetti из Италии в одном из "новых центров" финской столицы Pasila появится комплекс из 10 высоток по 40 этажей (150 м высотой).

Фото: uuttahelsinkia.fi

Здания обступят построенное еще во времена Российской Империи круговое железнодорожное депо. Сейчас на месте будущей стройки расположена неиспользуемая сортировочная станция железной дороги – типичный урбанистический пустырь, которых в хорошем городе быть не должно.

Интересно, что почти все площади здесь отдадут под жилье. Лишь первые этажи строений займут офисы. Финские урбанисты рассчитали, что в высотках смогут проживать 1,2 тыс. человек.

Фото: uuttahelsinkia.fi

Правда, уже сегодня жители высказывают опасения, что из-за новых небоскребов ветра в районе нового железнодорожного вокзала усилятся. И ожидать поездов на открытых платформах станет холоднее нынешнего. А климат тут суровый. Зимой, бывает, электрички прекращают движение из-за обледенения стрелок. Тогда стоять и ждать приходится долго.

Александр Трифонов