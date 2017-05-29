Ураган повалил более тысячи деревьев в Москве и ЦФО

Более тысячи деревьев были повалены ураганом в Москве и Центральном федеральном округе, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России, спасатели и коммунальные службы ведут активную работу по ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате прошедшего 29 мая урагана отключенными от электроснабжения оказались более 20 населенных пунктов с населением более четырех тысяч человек. Ветер повредил кровли более 30 многоэтажных домов, пострадали более 10 автомобилей. Из-за шквалистого ветра задержано движение двух поездов пригородного сообщения.

Последствия стихии ликвидируют спасатели Центра "Лидер", "Центроспаса" и Ногинского спасательного центра МЧС.