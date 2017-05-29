Ураган повалил более тысячи деревьев в Москве и ЦФО

Более тысячи деревьев были повалены ураганом в Москве и Центральном федеральном округе, сообщает РИА Новости.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России, спасатели и коммунальные службы ведут активную работу по ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате прошедшего 29 мая урагана отключенными от электроснабжения оказались более 20 населенных пунктов с населением более четырех тысяч человек. Ветер повредил кровли более 30 многоэтажных домов, пострадали более 10 автомобилей. Из-за шквалистого ветра задержано движение двух поездов пригородного сообщения.
Последствия стихии ликвидируют спасатели Центра "Лидер", "Центроспаса" и Ногинского спасательного центра МЧС.
История вопросаРанее сообщалось, что жертвами урагана в столице стали 11 человек. Прокуратура Москвы назначила проверку в связи с гибелью людей во время стихийного бедствия.
Фотографии разрушений после бури в социальные сети выложили жители столицы. Одним из самых знаменитых строений, разрушенных ветром, стала пирамида Голода на Новорижском шоссе.
Власти города и дорожные организации призывают горожан к осторожности. Специалисты рассказали m24.ru, как правильно вести себя в шторм и как обезопасить себя от последствий резких погодных изменений. Читайте также текст нашей редакции о том, что делать, если ваше авто пострадало во время шторма.