Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая 2017, 20:04

Происшествия

Ураган повалил более тысячи деревьев в Москве и ЦФО

Более тысячи деревьев были повалены ураганом в Москве и Центральном федеральном округе, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России, спасатели и коммунальные службы ведут активную работу по ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате прошедшего 29 мая урагана отключенными от электроснабжения оказались более 20 населенных пунктов с населением более четырех тысяч человек. Ветер повредил кровли более 30 многоэтажных домов, пострадали более 10 автомобилей. Из-за шквалистого ветра задержано движение двух поездов пригородного сообщения.

Последствия стихии ликвидируют спасатели Центра "Лидер", "Центроспаса" и Ногинского спасательного центра МЧС.

История вопроса

Ранее сообщалось, что жертвами урагана в столице стали 11 человек. Прокуратура Москвы назначила проверку в связи с гибелью людей во время стихийного бедствия.

Фотографии разрушений после бури в социальные сети выложили жители столицы. Одним из самых знаменитых строений, разрушенных ветром, стала пирамида Голода на Новорижском шоссе.

Власти города и дорожные организации призывают горожан к осторожности. Специалисты рассказали m24.ru, как правильно вести себя в шторм и как обезопасить себя от последствий резких погодных изменений. Читайте также текст нашей редакции о том, что делать, если ваше авто пострадало во время шторма.

Сюжет: Ураган в Москве 29 мая и его последствия
ураган чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика