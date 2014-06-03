Форма поиска по сайту

03 июня 2014, 16:08

Политика

В июне главы управ проведут с жителями 125 встреч

Фото: M24.ru

Главы управ столичных районов проведут в июне 2014 года 125 встреч с жителями, сообщает пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы.

Чиновники обсудят с жителями дорожно-транспортную инфраструктуру, экологию и благоустройство районов, развитие сферы потребительского рынка, культуры, спорта и многое другое. График с указанием места и времени встречи можно увидеть здесь.

Кроме того, серию встреч с москвичами проведут главы столичных департаментов, заместители мэра и префекты округов. Всего на месяц запланировано 10 таких встреч в разных округах города.

Сюжет: Встречи глав департаментов и префектов округов с москвичами
управы встречи с жителями власть городское управление

