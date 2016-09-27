Форма поиска по сайту

27 сентября 2016, 10:08

Экология

Почти 3 га конопли выкосили полицейские на подмосковном поле

Фото: ТАСС/Дмитрий Чеботаев

Подмосковные наркополицейские уничтожили около 500 кустов дикорастущей конопли в Пушкинском районе, сообщает Агентство "Москва".

Очаг произрастания каннабиса обнаружили в ходе оперативно-профилактической операции "Мак".

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что поле конопли площадью около трех гектаров обнаружили в районе села Царево. Все растения были уничтожены с применением спецтехники.

Ранее в подмосковном Жуковском обнаружили поле конопли площадью около 10 гектаров. Все растения были скошены и сожжены.

уничтожение конопли чп

