В Москве до 3 февраля планируют убрать все новогодние украшения

Фото: M24.ru

В столице начался демонтаж новогодних конструкций и украшений, их планируется полностью убрать к 3 февраля, сообщил M24.ru руководитель пресс-службы столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Яковлев.

"Демонтаж новогоднего украшения в Москве начался, в настоящее время убирают украшения в центре города", - отметил он.

В общей сложности в Москве к Новому 2014 году было установлено 73 елки, из них более 50 новых. На территории Новой Москвы было установлено 11 новогодних елей.