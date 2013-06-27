Власти Москвы придумали новый способ борьбы с рекламными авто

"Московский патруль": Как бороться с рекламными автомобилями

Столичные власти придумали новый способ с рекламными авто, которые стоят на улицах города и на которых размещены баннеры с информацией о разных компаниях и услугах.

Как правило, это старые "Газели", которые эвакуировать на штрафстоянки, по словам властей, просто нерентабельно. Таких машин в Москве по-прежнему много, несмотря на то, что для юридически лиц за рекламное авто предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей.

Теперь телефоны, указанные в рекламе, вносят в специальную базу, после чего по номеру начинает автодозвон автоинформатор, сообщающий о нарушении закона. Звонки осуществляются раз в 5-7 минут.

Данная мера уже дает результаты: количество рекламных "Газелей" на московских улицах начало сокращаться.

Напомним, сейчас власти также убирают рекламные объекты, мешающие движению пешеходов. К августу планируется убрать более 500 таких объектов.