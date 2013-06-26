Мешающую пешеходам наружную рекламу уберут к августу

Фото: ИТАР-ТАСС

Мешающие движению пешеходов рекламные объекты уберут к августу, с тротуаров осталось демонтировать чуть более 500 объектов.

"Изначально планировалось убрать с тротуаров 1,5 тысячи рекламных конструкций, мешающих движению пешеходов. На сегодняшний день на тротуарах по всему городу осталось демонтировать чуть более 500 рекламных объектов. Думаю, что к августу мы полностью закончим эту работу", - сообщил РИА Новости и.о. руководителя столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Черников.

В частности, сказал он, рекламные стенды уже убраны с улиц Долгоруковская, Лубянка и Большая Дмитровка.

C 2013 года в Москве действуют новые правила размещения наружной рекламы. По принятым правилам город разделили на 14 зон, в каждой их которых предусмотрены свои разрешенные типы рекламных конструкций. Более серьезные ограничения разработаны для центра, менее жесткие — для окраин.