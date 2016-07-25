Новый облик Тверской засняли с помощью беспилотника

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Новый облик Тверской улицы засняли с помощью беспилотника. Видео появилось на YouTube.

Участок Тверской улицы от Пушкинской площади до Моховой открыли досрочно. Изначально запустить движение по улице планировали в конце августа.

На Тверскую теперь можно проехать со всех прилегающих переулков. В каждом направлении сохранилось по четыре полосы. За сутки на улице уложили около 1,5 километра нового асфальта – от Пушкинской площади до Моховой. Покрытие укладывали нетрадиционным для города, так называемым бесшовным методом, без стыков.

Пешеходная часть Тверской стала значительно шире, улица превратилась в большую прогулочную зону. Теперь там не только жители, но и велосипедисты и бегуны. На тротуаре исчезли нависавшие над головой провода, все коммуникации убрали под землю. Также там установили 67 опор освещения с 138 светильниками. Сейчас в пешеходной части обустраивают цветники и клумбы и высаживают деревья.

Благоустройство Тверской – часть программы "Моя улица". Всего в этом году по ней реконструируют 55 улиц столицы, на которых высадят 2400 новых деревьев и уберут под землю 120 километров кабеля. Помимо этого, произведут реконструкцию фасадов 450 зданий. Реализация проекта благоустройства Тверской улицы будет завершена в 2017 году.