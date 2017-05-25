Пешеходные зоны хотят освободить от табачного дыма и ночной музыки

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Улица Арбат может стать не единственной некурящей пешеходной зоной в столице. Власти муниципального округа, где прошел эксперимент, предложили распространить его на все пространства для пеших прогулок, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказал глава округа Арбат Евгений Бабенко, в связи с футбольными турнирами в России, ближайшим из которых станет Кубок конфедераций – 2017, следует подготовить пешеходные зоны к наплыву туристов. Они должны стать безопасными и свободными от курения.

Бабенко уточнил, что отказ от курения на Арбате носит добровольный характер. Он не является законодательным. На улице висят социальные плакаты, призывающие горожан воздержаться от курения. Таким же методом можно попросить москвичей отказаться от курения на других прогулочных улицах.

Глава округа отметил, что в нескольких районах уже переняли опыт по борьбе с курением. Плакаты появились на Пятницкой улице.

Кроме того, по пешеходным улицам могут запретить перемещаться на скейтбордах. Бабенко заявил, что хотел бы обсудить соответствующий законопроект с депутатами других муниципальных округов. Пока же рекомендации могут внести в свод правил, которые должны действовать в Москве на пешеходных улицах.

Стоит также запретить включать музыку в летних кафе после 23:00. Нарушение закона о тишине беспокоит жителей домов, расположенных на прогулочных улицах.

Проект документа, устанавливающего подобные запреты, не разработан. Инициатива должна пройти обсуждение в Совете муниципальных образований Москвы.