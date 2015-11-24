Более 7 тысяч единиц снегоуборочной техники работает на столичных улицах

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Коммунальные службы вывели на улицы города около 7 тысяч единиц спецтехники, сообщает Агентство "Москва".

Вечером 23 ноября коммунальщики подмели улично-дорожную сеть на всю ширину проезжей части, а также обработали реагентами аварийно опасные участки: мосты, эстакады, тоннели, подъемы и спуски.

Всего в ночь на 24 ноября выпало около 1 сантиметра снега, температура воздуха опускалась до -5 градусов.

В настоящее время в городе организована механизированная и ручная уборка от снега тротуаров, сходов и съездов на проезжую часть, подходов и подъездов к остановкам, станциям метро, объектам соцсферы и транспортно-пересадочным узлам. Также эти участки обрабатывают противогололедными материалами.