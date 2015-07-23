Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля 2015, 17:21

Город

Вернуть исторический фонтан на Лубянскую площадь возможно – Хуснуллин

Фото: ТАСС

Вернуть исторический фонтан на Лубянскую площадь технически возможно, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, Лубянская площадь лишена доминанты, именно поэтому обсуждается сразу несколько вариантов развития ее центральной части. Один из них, говорит заммэра, – восстановить исторический облик с фонтаном. Сам фонтан сохранился. Сейчас он расположен в Нескучном саду, но не работает, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Москва и окрестности": Лубянка

Напомним, бронзовый фонтан скульптора Ивана Витали, который до 1934 года стоял на Лубянской площади, хотят вернуть на прежнее место вместо памятника Дзержинскому.

Ссылки по теме


Еще до памятника, который появился на Лубянке в 1958 году и был снесен в 1991, на площади стоял водоразборный фонтан Мытищинского водопровода работы придворного скульптора Ивана Витали. Водопровод снабжал Москву питьевой водой.

Фонтан демонтировали в 1934 году и переместили во внутренний двор Александрийского дворца Нескучного сада. Там сейчас размещается президиум Российской академии наук (РАН). Фонтан стоит в этом месте до сих пор, но не работает.

Сайты по теме


улицы фонтаны стройкомплекс Москвы культурное наследие Лубянская площадь Марат Хуснуллин строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика