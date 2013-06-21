Форма поиска по сайту

21 июня 2013, 15:38

Пешеходную зону на Моховой откроют в октябре

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти объявили конкурс на обустройство пешеходной зоны по улице Моховая. Работы там должны начаться уже в июле, а завершить их планируется к октябрю.

Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, площадь проектируемой зоны составляет более 400 гектаров. Победителю конкурса предстоит заменить существующее покрытие Моховой. Максимальная цена работ составит 46,2 миллиона рублей.

Напомним, всего к концу года в Москве планируется обустроить более 60 километров пешеходных зон. В центре города появится 13 прогулочных зон и еще по три пешеходные улицы будут созданы в других административных округах.

Протяженность пешеходных зон в административных округах будет составлять от 1 до 1,5 километров.

