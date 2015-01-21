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Улицы

21 января 2015, 21:50

Каждая третья демонтированная в Москве вывеска была незаконно восстановлена

улицы вывески незаконная реклама социальная сфера городское хозяйство парки и пешеходные зоны строительство и реконструкция

Фото:ТАСС/Марина Лысцева

Московские предприниматели незаконно восстанавливают около 30 процентов рекламных вывесок, которые демонтируют представители Москомархитектуры и департамента СМИ и рекламы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя департамента Романа Алборова.

"У нас есть статистика, что в среднем порядка 30% всех ранее демонтированных конструкций, которые не соответствовали правилам, вновь восстанавливаются. Часто мы демонтируем одну и ту же и дважды, и трижды после их восстановления", - пояснил Алборов.

Всего в пределах Третьего транспортного кольца было установлено более 36 тысяч вывесок. Более 29 тысяч из них не соответствовали новым правилам размещения информационных конструкций.

По словам Романа Алборова, около 18 тысяч вывесок были демонтированы благодаря работе департамента и специалистов административно-торговой инспекции Москомархитектуры.

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Отметим, незаконную рекламу в Москве начали убирать с сентября 2014 года. Вывески полностью убрали на 36 улицах в пределах Садового кольца, в том числе на Пятницкой, Маросейке, Покровке и Большой Дмитровке. Также в столице уберут щиты и баннеры, расположенные рядом с подземными пешеходными переходами.

Новые правила размещения и содержания информационных конструкций в столице вступили в силу 27 декабря 2013 года. По новым правилам, запрещается размещать вывески на козырьках зданий, в оконных проемах, на кровлях, лоджиях и балконах, а также на заборах и архитектурных деталях фасадов объектов.

Кроме того, подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет и не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений. Также, согласно нововведениям, на внешних поверхностях одного здания организация может установить только одну информационную конструкцию.

За незаконное размещение рекламных конструкций для должностных лиц предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

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