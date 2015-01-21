На здании роддома, где родился Высоцкий, установят мемориальную доску

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На здании роддома, где появился на свет Владимир Высоцкий, установят мемориальную доску, сообщает пресс-служба министра здравоохранения Подмосковья Нины Суслоновой. Памятный барельеф выполнил народный художник СССР Николай Никогосян.

"Высоцкий родился в московском роддоме №8 Дзержинского района на улице Третья Мещанская. В то время роддом располагался в историческом здании Старо-Екатерининской больницы – ныне МОНИКИ", - отмечается в сообщении.

Мемориальную доску откроют 25 января, в день рождения Владимира Высоцкого. В мероприятии среди прочих примут участие министр культуры Владимир Мединский, Нина Суслонова, министр культуры Московской области Олег Рожнов.

Отметим, что в столице существует не одно место памяти Высоцкого. Так, есть памятная доска на фасаде дома №28 по Малой Грузинской улице. Кроме того, доска висит и на воспетом Высоцким доме в Большом Каретном переулке.

Помимо этого, самый знаменитый памятник поэту работы Александра Рукавишникова установлен на Ваганьковском кладбище. А к пятидесятилетию Высоцкого во внутреннем дворике Театра на Таганке поставили скульптуру работы Геннадия Распопова. Скульптура этого же автора была установлена на Страстном бульваре в 1995 году. Памятник был открыт в пятнадцатую годовщину смерти Высоцкого.