Читатели М24: пустыри на месте снесенных остановок с ларьками

Фото: Антон Варенцов

Не всех читателей М24 устраивают "остановки образца 2012 года".

"И это повсеместная картина - остановки с торговыми павильонами выкорчевали, а вместо них - ничего", - комментирует свои фотографии один из читателей.

По его словам, заснятый инцидент замечен на остановке напротив дома 78 по Алтуфьевскому шоссе.

Напомним, похожий случай замечен другим читателем М24 в начале сентября. После сноса торгового киоска у станции метро "Пражская" рабочие забыли убрать оставшийся там мусор.

