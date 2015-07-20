Улицу в ТиНАО предложили назвать в честь Геннадия Селезнева

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

В Госдуме предложили назвать одну из улиц Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) столицы в честь бывшего председателя нижней палаты парламента Геннадия Селезнева и установить на ней памятный бюст, сообщает Агентство "Москва".

По словам первого замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаила Емельянова, выступившего с такой идеей, чтобы не менять названия существующих улиц, можно использовать строящиеся районы Москвы.

"Не надо менять названия существующих улиц, строятся же новые районы в ТиНАО, возникают новые улицы. Сейчас есть такие названия улиц, как Первая, Вторая, Третья, такие же проезды и тупики. Что же, у нас мало достойных людей, чьими именами можно называть улицы?

Селезнев все-таки работал председателем Думы в очень сложное время, и во многом его заслуга в том, что в России в 90-е годы не возникло гражданской войны. Что, при всех сложных отношениях между исполнительными и законодательными органами власти, они были конструктивными, принимались очень важные законы", – заявил депутат.

Емельянов отметил, что если идея установки бюста в память экс-спикера получит общественную поддержку, он обратится с соответствующим предложением в Комиссию по монументальному искусству города.

Геннадий Селезнев ушел из жизни в минувшее воскресенье в возрасте 68 лет. Похороны состоятся в среду, 22 июля.

В 1993 году Селезнев стал депутатом Госдумы от КПРФ. Спустя три года его избрали спикером нижней палаты парламента. Этот пост он занимал до 2003 года.

Добавим, что в центре столицы уже есть Селезневская улица. Она располагается между Новослободской улицей и Суворовской площадью.