Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Улицы

20 июля 2012, 16:08

Коммунальные службы Москвы готовы к потопам на улицах

улицы дожди грозы Мосводосток

Александр Богданов

Коммунальщики Москвы готовы к затоплениям на улицах. Службы знали о ливне и грозе 20 июля заранее, поэтому таких последствий, как неделю назад, не ожидается. Об этом "Русской службе новостей" заявила руководитель пресс-службы ГУП "Мосводосток" Марина Грунина.

"Заявок никаких не поступало в нашу диспетчерскую. У нас сейчас дежурят 111 бригад, водооткачивающая техника – 140 единиц наготове, по центру они курсируют и на окраинах", — сказала она.

Напомним, ураган с сильнейшим ливнем и грозой накрыл столичный регион 13 июля. Оказались затоплены центральные улицы Москвы: Солянка, Ордынка, Спартаковская площадь, Садовническая улица. По сообщениям очевидцев, в тот день ливень подтопил также улицы на Китай-городе, Таганке и Ленинском проспекте.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать