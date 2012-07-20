Коммунальные службы Москвы готовы к потопам на улицах

Александр Богданов

Коммунальщики Москвы готовы к затоплениям на улицах. Службы знали о ливне и грозе 20 июля заранее, поэтому таких последствий, как неделю назад, не ожидается. Об этом "Русской службе новостей" заявила руководитель пресс-службы ГУП "Мосводосток" Марина Грунина.

"Заявок никаких не поступало в нашу диспетчерскую. У нас сейчас дежурят 111 бригад, водооткачивающая техника – 140 единиц наготове, по центру они курсируют и на окраинах", — сказала она.

Напомним, ураган с сильнейшим ливнем и грозой накрыл столичный регион 13 июля. Оказались затоплены центральные улицы Москвы: Солянка, Ордынка, Спартаковская площадь, Садовническая улица. По сообщениям очевидцев, в тот день ливень подтопил также улицы на Китай-городе, Таганке и Ленинском проспекте.