Широкие тротуары и много лип: как изменится Тверская улица после благоустройства

Фото: пресс-служба Архсовета Москвы

В ходе работ по благоустройству Тверской улице вернут "зеленый" облик, высадив там липы, а общее пространство сделают более комфортным для пешеходов, сообщает пресс-служба Архсовета Москвы.

Проект комплексного благоустройства Тверской улицы – от Пушкинской до площади Тверская Застава – одобрил худсовет Москомархитектуры.

Транспортная схема на участке Тверской от Пушкинской площади (Настасьинского переулка) до Триумфальной площади, а также на 1-й Тверской-Ямской улице меняться не будет. Также останется по четыре полосы в каждую сторону, однако ширина проезжей части немного изменится – ее унифицируют до 25 метров. За счет такой оптимизации на примыкающих улицах и переулках будут расширены тротуары. Здесь же планируется организовать парковочные места.

Пешеходные переходы планируется "поднять" на один уровень с тротуаром и объединить мощением из натурального гранита.

В местах, где будет достаточно широкий тротуар, высадят липы-крупномеры высотой 8–9 метров.

Кроме того, для оформления улицы создадут несколько уровней освещения улицы с применением 11-метровых исторических фонарей и нейтральных торшерных фонарей высотой 5 метров для общественных зон.

