19 ноября 2015, 13:36

В 2016 году на Арбате может появиться памятник Георгию Вицину

Фото: ТАСС

На пересечении Арбата и Староконюшенного переулка планируют установить памятник советскому актеру Георгию Вицину в следующем году. Об этом m24.ru рассказал глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко.

"Мы постараемся установить скульптуру Георгию Вицину в следующему году в Староконюшенном переулке. Он будет сидеть рядом с детской площадкой на скамеечке, обязательно рядом будут голуби, которых он кормил при жизни. В руке у него будет авоська с крупами. Должен получиться собирательный образ этого великого актера и человека", – пояснил Бабенко.

Он добавил, что спонсоры уже найдены и создана общая концепция памятника. В то же время авторы скульптуры пока не определены.

Заявка на установление памятника Вицину в комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме будет подана в ближайшее время. Глава комиссии Лев Лавренов подтвердил m24.ru, что она будет рассмотрена сразу же, как только поступит.

Напомним, за последние пять лет в Москве приведено в порядок порядка 600 объектов культурного наследия. По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, более 80 процентов городских памятников находятся в хорошем состоянии.

В октябре на Мясницкой улице открыли памятник известному французскому архитектору Ле Корбюзье. В скульптуре отражен образ мастера, который рассматривает чертеж проекта. Памятник создан членами-корреспондентами Российской академии художеств Андреем Тыртышниковым и Антоном Воскресенским. На Боровицкой площади появится памятник князю Владимиру, крестившему Русь в Средние века. Изначально монумент хотели разместить на Воробьевых горах, но москвичи выступили против.

В Москве также решается вопрос об установке памятника рок-музыканту Виктору Цою. Впервые идею создания скульптуры обсуждали в 2005 году. Первоначально ее хотели установить на пересечении Университетского и Вернадского проспектов, но местные жители выступили против. В 2015 году памятник не дали установить рядом с известной "Стеной Цоя " на Старом Арбате. Сегодня в качестве возможных мест рассматривается площадка возле спорткомплекса "Лужники" и трасса "Балтия". А вот в установке памятника музыканту Beatles Джону Леннону комиссия по монументальному искусству отказала.

Георгий Вицин родился 18 апреля 1917 года в финском городе Териоки. Сегодня это пригород Санкт-Петербурга Зеленогорск. В 1936 году он окончил Театральное училище имени Вахтангова. Считается, что впервые Вицин появился на телеэкранах в эпизодической роли опричника в фильме "Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна. Однако впоследствии он признался, что дебютировал в 1945 году в фильме Юткевича "Здравствуй, Москва".

Вицин стал широко известен в 1954 после фильма "Запасной игрок", где он сыграл ключевую роль Васи Веснушкина. По-настоящему знаменитым артист стал благодаря образу Труса, которого он играл в комедиях Леонида Гайдая: "Самогонщики", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Пес барбос и необычный кросс".

Вицину часто приходилось играть пьяниц, которые ему давались очень убедительными благодаря специфичному голосу и внешности. При жизни актер занимался йогой, вел активный и здоровый образ жизни. Последние годы Вицин жил на Староконюшенном переулке, покидая квартиру только для того, чтобы покормить голубей.

Никита Щуренков, Анатолий Федотов

