Лотков с прессой станет в четыре раза меньше

Фото: M24.ru

Количество точек, торгующих "с рук" газетами и журналистам в столице, сократится почти в четыре раза. Оставшиеся точки заменят специальными торговыми пресс-стендами, заявил в интервью Агентству "Москва" глава департамента СМИ и рекламы Владимир Черников.

Сейчас в городе насчитывается около 1,5 тысячи точек торговли, после нововведений останется 400. По словам Черникова, развалы и лотки, торгующие прессой, вызывали больше нареканий у москвичей, чем одобрения.

Он подчеркнул, что такие торговые точки в основном располагались около станций метро и мешали проходу горожан в "часы пик". "Возможность торговать газетами "с рук" останется, но будет цивилизованной", - заявил глава департамента.

Как ранее сообщало M24.ru, в газетных киосках, принадлежащих городу, появятся банкоматы, терминалы оплаты услуг и холодильники с напитками. Причиной реформирования торговли прессой послужило желание властей заменить все газетные киоски на модели нового образца.

Отметим, что столичные власти недавно разрешили продавать питьевую воду в киосках с печатной продукцией.