16 мая 2017, 07:39

Город

Улице, больнице и научному центру в столице присвоят имена известных врачей

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Одну из улиц на западе столицы в районе Тропарево-Никулино назовут в честь врача-филантропа позапрошлого века Федора Гааза. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Городская межведомственная комиссия по наименованию под председательством заммэра Леонида Печатникова уже одобрила новое название.

Имя знаменитого медика получит безымянный проезд, расположенный между улицей 26 Бакинских Комиссаров и проспектом Вернадского. Его протяженность составляет более двух километров. Около проезда находится частная общеобразовательная немецкая школа, тоже названная в честь Федора Гааза.

Имя еще одного известного медика будет носить Государственный научный центр лазерной медицины ФМБА России на западе столицы. Его назовут в честь основоположника отечественной лазерной хирургии Олега Скобелкина.

Кроме того, городская клиническая больница № 64 на улице Вавилова будет названа в честь советского хирурга Владимира Виноградова.

