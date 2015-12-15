Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Улицы

15 декабря 2015, 16:06

Москвичи выберут лучший эскиз фонтана на Лубянской площади

улицы голосования Лубянская площадь фонтан

Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

Москвичи выберут лучший эскиз фонтана на Лубянской площади. Народное голосование запущено на сайте проекта московского отделения "Единой России", сообщил журналистам депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

По его словам, на сайте размещены эскизы призеров, которых предварительно выбрало экспертное жюри. Голосование продлится до 15 января, и каждый москвич может оставить голос.

"Мы запустили архитектурный конкурс, и, в первую очередь, откликнулась молодежь. Все работы и предложения мы передадим в мэрию, там существует комиссия, связанная с культурным наследием. Также нам крайне важно узнать мнение жителей, как они отнесутся к проектам", – цитирует Герасимова Агентство "Москва".

Москвичи выберут, каким будет фонтан на Лубянке

Напомним, конкурс эскизов стартовал 19 октября. Жюри 9 декабря огласило тройку победителей в Центральном доме архитекторов. Первое место занял проект фонтана из стекла высотой 25 метра. Автором проекта стал студент РУДН Идрис Сулиман.

Второе место занял проект фонтана, который венчает фигура Георгия Победоносца, созданный студентом первого курса Московского художественного института имени Сурикова Александром Маркиным.

Третье место присуждено студентам из МАРХИ, которые предложили превратить Лубянскую площадь в парк. На пешеходной зоне конкурсанты решили установить каскад сухих фонтанов, которые зимой можно было использовать в качестве катка.

Среди других работ, которые были представлены на суд жюри: фонтан в виде плащаницы, взлетающей на трех основах и символизирующей собой постоянно меняющийся исторический процесс. Еще один проект – скульптура в виде знака бесконечности.

Ссылки по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать