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Москвичи выберут лучший эскиз фонтана на Лубянской площади. Народное голосование запущено на сайте проекта московского отделения "Единой России", сообщил журналистам депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

По его словам, на сайте размещены эскизы призеров, которых предварительно выбрало экспертное жюри. Голосование продлится до 15 января, и каждый москвич может оставить голос.

"Мы запустили архитектурный конкурс, и, в первую очередь, откликнулась молодежь. Все работы и предложения мы передадим в мэрию, там существует комиссия, связанная с культурным наследием. Также нам крайне важно узнать мнение жителей, как они отнесутся к проектам", – цитирует Герасимова Агентство "Москва".

Москвичи выберут, каким будет фонтан на Лубянке

Напомним, конкурс эскизов стартовал 19 октября. Жюри 9 декабря огласило тройку победителей в Центральном доме архитекторов. Первое место занял проект фонтана из стекла высотой 25 метра. Автором проекта стал студент РУДН Идрис Сулиман.

Второе место занял проект фонтана, который венчает фигура Георгия Победоносца, созданный студентом первого курса Московского художественного института имени Сурикова Александром Маркиным.

Третье место присуждено студентам из МАРХИ, которые предложили превратить Лубянскую площадь в парк. На пешеходной зоне конкурсанты решили установить каскад сухих фонтанов, которые зимой можно было использовать в качестве катка.

Среди других работ, которые были представлены на суд жюри: фонтан в виде плащаницы, взлетающей на трех основах и символизирующей собой постоянно меняющийся исторический процесс. Еще один проект – скульптура в виде знака бесконечности.