Попрошайки в городе: стоит ли подавать милостыню и жертвовать фондам на улице

Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян

В Москве активизировались группы людей, которые под видом волонтеров якобы собирают деньги для детских домов и больных детей. Работают они в основном возле станций метро и предлагают прохожим купить разные мелочи, объясняя, что собранные средства пойдут на лечение малышей. M24.ru попыталось выяснить, как отличить настоящий благотворительный фонд в поддержку детей от мошенников и нужно ли в принципе подавать милостыню попрошайкам.

Лжеблаготворители на улице

Бороться с лжеволонтерами сложно, так как они меняют место локации, а их руководители естественно не идут на контакт. Кроме того, прохожие почти никогда не спрашивают у молодых людей документы и не интересуются, кому именно они помогают. И очень зря, ведь действия лжеволонтеров квалифицируются как мошенничество. Увидев их на улице, нужно позвонить в полицию по номеру "102" или обратиться к ближайшему сотруднику правоохранительных органов.

Сами волонтеры часто не догадываются, что участвуют в махинациях. В такие отряды набирают молодежь до 18 лет, причем они даже не знают, на помощь какому именно детскому дому или ребенку собираются деньги.

Так, группа подростков у станции "Третьяковская" продавала браслеты. Когда зашла речь о документах, они сослались на своего "начальника" – некоего Арика, и попросили его приехать. Однако "начальник" открестился от подопечных и заявил, что не имеет отношения к таким акциям.

В одном из благотворительных фондов пояснили, что настоящие волонтеры на улицах работают очень редко и не берут наличные в руки: для денег всегда должна быть опечатанная пластиковая коробка (кэшбокс), обычно прозрачная.

"Когда появляются подобного рода люди, то помощь не доходит до больных детей, подрывается репутация фонда. Как следствие, возникает недоверие к другим благотворительным организациям", - отметила член попечительского совета одного из фондов Инна Гомес.

Фото:m24.ru/Евгения Смолянская

Руководитель проекта "Добро Mail.Ru." Александра Бабкина рассказала M24.ru, как отличить реальных добродетелей от лжеволонтеров. По ее словам, встретив таких волонтеров на улице, нельзя сразу поддаваться эмоциям, нужно думать головой.

"Когда вам предлагают "помочь детишкам", стоит спросить – на что именно волонтеры собирают деньги. Если волонтеров много, то спросить у нескольких. Я общалась с несколькими такими волонтерами около ВДНХ, и их ответы сильно отличались: от "собираем помощь детишкам в детских домах" до "детям, которые больны раком", - поделилась Бабкина.

Такое расхождение, говорит руководитель проекта, – тревожный признак. Как правило, честные фонды работают с волонтерами и информируют их о сути проблемы, которую они помогают решить. Работа хороших фондов всегда прозрачна.

Лжеволонтеров очень трудно привлечь к ответственности, но можно помочь обычным людям разобраться в том, стоит ли им помогать.

"Если вы по-настоящему хотите помочь, узнайте больше об организации: проверьте, есть ли у нее сайт, публикуются ли на нем отчеты о поступлении и расходовании пожертвований. Если нет, то вряд ли организация по-настоящему помогает. Если вам рекомендуют очень высокий минимальный размер пожертвования или предлагают перевести деньги на личный счет представителя организации – это также повод задуматься", - рассказала Бабкина.

Как отличить реальный фонд помощи от лжеволонтеров Спросить у нескольких волонтеров – на что волонтеры собирают деньги. Если ответы разнятся, стоит задуматься;

Узнать больше информации об организации;

Попросить документы;

Проверить, есть ли у организации сайт, публикуются ли отчеты о поступлении и расходовании пожертвований;

Если вам предлагают перевести деньги на личный счет представителя организации – лучше удержитесь от пожертвования.



Попрошайки в общественных местах

Эксперты советуют в принципе не помогать попрошайкам в мегаполисе, так почти всегда за ним стоит криминалитет. Кроме того, очень часто жертвами попрошаек становятся дети и животные, которые привлекают внимание и вызывают жалость прохожих. Но для того, чтобы они не мешали, их могут "накачать" успокоительными или даже наркотическими веществами.

По словам президента благотворительного фонда "Предание" Владимира Берхина, подавая попрошайкам в метро или на улице, вы можете стать невольным участником мошенничества.

Он отмечает, что важно, чтобы помощь была направлена именно тем, кто нуждается в ней. Стоит поговорить с попрошайкой, и вы поймете, на самом ли деле этому человеку нужна помощь.

"Самое сложное, но и самое верное – это не протянуть деньги, а задать человеку вопрос: "Что произошло? Какая помощь нужна?". Если вы действительно хотите помочь, купите человеку лекарство, принесите продукты тому, кто собирает средства на еду. Наконец, дайте человеку адрес организаций, где он сможет получить помощь, или поддержите деятельность благотворительных фондов, которые помогают людям без дома", – говорит Берхин.

Как на самом деле помочь попрошайкам? Вежливо спросить, что произошло;

Предложить купить еду или лекарство;

Дать координаты организаций, которые помогают малоимущим. Их легко можно найти в сети;

Стать волонтером и помогать делом.



Немного о законах

Введена новая статья, согласно которой в метро и на монорельсе, а также в 25-метровой зоне от наземных вестибюлей будут штрафовать за попрошайничество. Для попрошаек установлены штрафы от 2,5 до 5 тысяч рублей. Тех, кто не сможет заплатить, арестуют.

Фото:m24.ru/Евгения Смолянска

Ранее попрошаек редко привлекали к ответственности, поскольку в КоАП были прописаны штрафы за "приставание к гражданам", что трудно было доказать при составлении протоколов. По этой статье предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Недавно стало известно, что Мосгордума предлагает законопроект, по которому к административной ответственности будут привлекать попрошаек, стоящих на проезжей части. По словам главы комиссии столичного парламента по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александра Семенникова, на всех светофорах, где долго стоят автомобили, стоят попрошайки, это очень опасно для их жизни и создает помехи движению.

17 февраля в Госдуму внесли законопроект, который вводит отдельное наказание за попрошайничество с животными. Если документ примут, гражданам, которые просят милостыню в обнимку с собаками и кошками, придется заплатить до 2,5 тысяч рублей. Если при этом был нанесен вред животному, штраф составит до 10 тысяч рублей. Наказание для юридических лиц предлагается довести до 20 тысяч рублей.

Кроме всего прочего, депутаты Мосгордумы начнут принимать жалобы на попрошаек, которые используют животных. Уже сейчас полиция проводит рейды против попрошаек с животными, однако изъять животное стражи порядка не могут. Фактически попрошайкам может грозить ответственность по двум статьям – "Жестокое обращение с животными" (статья 245 УК России) и "Попрошайничество" (статья 3.8 КоАП Москвы).

В июле 2014 года столичный главк МВД обратился с предложением внести поправки в КоАП Москвы, согласно которым административным правонарушением предлагается признавать любые формы попрошайничества. Сейчас в городском Административном кодексе есть только статья 3.8 "Приставание к гражданам в общественных местах", согласно которой навязчивые действия "в целях попрошайничества" караются штрафом от 100 до 500 рублей, однако это не распространяется на тех, кто просто просит милостыню. Главк предлагал дополнить эту статью словами "занятие попрошайничеством", а штрафы за такую деятельность увеличить до 5 тысяч рублей.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В октябре прошлого года столичные полицейские выступили с предложением ужесточить наказание за попрошайничество с участием малолетних детей. Максимальное наказание, которое грозит им сейчас – административный штраф в размере 500 рублей. Правоохранители же хотят ввести уголовную ответственность. В настоящее время судить попрошаек по УК могут только в том случае, если ребенок сам может дать показания.

Эксперты говорят, что максимальное наказание должно быть не меньше шести лет колонии. При этом материалы для возбуждения таких дел уже есть, осталось внести поправку в Уголовный кодекс.

Как с попрошайками борется полиция

Как сообщили m24.ru в пресс-службе МВД, московская полиция постоянно оказывает содействие городским службам по противодействию бродяжничеству и попрошайничеству.

Например, управление охраны общественного порядка ГУ МВД вместе с мобильной службой помощи бездомным гражданам "Социальный патруль" провели два совместных специально-профилактических мероприятия по недопущению нарушений общественного порядка и санитарно-эпидемиологической обстановки со стороны бездомных.

С 1 января по 30 марта в Москве проводилось мероприятие "Подъезд". Тогда полиция вместе с представителями "Социального патруля" проверили около 800 подъездов жилых домов, из которых в Центр социальной адаптации "Люблино" для лиц без определенного места жительства и занятий доставили 228 граждан. В отделы полиции было доставлено 1616 граждан, из них 447 человек были привлечены к административной ответственности, 19 – задержаны за совершение преступлений, выявлены 22 лица, находящихся в розыске за совершение преступлений, и 7 лиц как без вести пропавшие.

Проводились профилактические мероприятия и в апреле-июне, во время подготовки к проведению праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Тогда в полицию было доставлено более тысячи граждан, из которых 270 по результатам проверок привлекли к административной ответственности, девять задержали за совершение преступлений, 5 – находились в розыске как без вести пропавшие. В результате мероприятий более 25 тысяч граждан получили необходимую помощь. Им выдали одежду, еду, оказали медицинскую помощь, содействие в отправке домой.

Кроме того, в 2010 году была создана специализированная народная дружина по социальной безопасности, которая насчитывает в свое штабе более 500 человек. Практически в каждом округе сформированы патрульные бригады. Они выявляют бродяг, проводят социальные консультации, вызывают мобильные бригады для доставки беспомощных людей в социальные учреждения, вызывают бригады скорой медицинской помощи и полиции. Дружинники выявили 7 тысяч человек, занимавшихся бродяжничеством и попрошайничеством. В 2015 году среди дружинников организованы дежурства на территории пешеходных зон в центре Москвы: на Кузнецком мосту, на Столешниковом переулке, Старом Арбате, а также на Комсомольской площади.