Более 2 млн кубометров снега вывезли с улиц Москвы в январе

Более двух миллионов кубометров снега вывезли с московских улиц в январе. Эта цифра возрастет в течение дня - в столице возобновился снегопад, сообщает телеканал "Москва 24".
Примерно пятая часть от общего количества убранного снега пришлась на 12 января. Это один из рекордов наступившего года. За четыре дня в столице выпало около половины месячной нормы осадков, высота снежного покрова превысила 30 сантиметров.
В настоящее время все московские снегоплавильные пункты работают в круглосуточном режиме, за процессом следят с помощью видеокамер. Улицы убирают более 15 тысяч единиц спецтехники.
"В сутки мы вывозим примерно 4 тысячи кубометров снега. На сегодняшний день месячная норма января превышена на 10-12 сантиметров осадков", - рассказал руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.
Ссылки по теме
Ранее столичные власти попросили водителей не создавать помех уборке снега на городских дорогах. Ухудшение погодных условий может стать причиной осложнения дорожно-транспортной ситуации в городе.
"Коммунальные службы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в круглосуточном режиме продолжают борьбу со снегопадом. Привлечены 15,5 тысячи единиц снегоуборочной техники, в том числе порядка 3 тысяч самосвалов", - заявил накануне заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.
По словам заммэра, коммунальщикам поручено взять под особый контроль уборку от снега пешеходных зон, дворовых территорий, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро и объектам соцкультбыта, а также очистку кровель зданий.