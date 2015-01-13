Более 2 млн кубометров снега вывезли с улиц Москвы в январе

С начала года с московских улиц убрано более 2 млн кубометров снега

Более двух миллионов кубометров снега вывезли с московских улиц в январе. Эта цифра возрастет в течение дня - в столице возобновился снегопад, сообщает телеканал "Москва 24".

Примерно пятая часть от общего количества убранного снега пришлась на 12 января. Это один из рекордов наступившего года. За четыре дня в столице выпало около половины месячной нормы осадков, высота снежного покрова превысила 30 сантиметров.

В настоящее время все московские снегоплавильные пункты работают в круглосуточном режиме, за процессом следят с помощью видеокамер. Улицы убирают более 15 тысяч единиц спецтехники.

"В сутки мы вывозим примерно 4 тысячи кубометров снега. На сегодняшний день месячная норма января превышена на 10-12 сантиметров осадков", - рассказал руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.

Ранее столичные власти попросили водителей не создавать помех уборке снега на городских дорогах. Ухудшение погодных условий может стать причиной осложнения дорожно-транспортной ситуации в городе.

"Коммунальные службы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в круглосуточном режиме продолжают борьбу со снегопадом. Привлечены 15,5 тысячи единиц снегоуборочной техники, в том числе порядка 3 тысяч самосвалов", - заявил накануне заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

По словам заммэра, коммунальщикам поручено взять под особый контроль уборку от снега пешеходных зон, дворовых территорий, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро и объектам соцкультбыта, а также очистку кровель зданий.