12 марта 2015, 14:50

Город

В центре города с домовых указателей уберут латинскую транскрипцию

С домовых указателей в центре Москвы уберут латинскую транскрипцию

Латинская транскрипция исчезнет с домовых указателей в центре Москвы, передает телеканал "Москва 24".

По мнению городских властей, таблички не то только не помогают ориентироваться иностранцам, но еще и путают их. Столичные гости из разных стран не понимают "русского" латинского перевода и не могут прочитать название улиц правильно.

Напомним, в ноябре прошлого года коммунальные службы начали менять домовые указатели. Согласно новому регламенту, все таблички с названиями улиц и номерами домов стали больше по размеру, их оснастили подсветкой.

Названия на всех указателях в пределах Садового кольца продублировали латинскими буквами. Кроме того, на фасадах появились пиктограммы.

Они указывают направление нумерации, а также обозначают достопримечательности и другие важные городские объекты.

Новые таблички сразу же вызвали неоднозначную реакцию общественности. В то же время лингвисты не раз критиковали придуманную транскрипцию.

