В Подмосковье будут штрафовать за выброс крупного мусора в урны

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

В Подмосковье начнут штрафовать за выброс крупного мусора в урны. Об этом рассказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева на круглом столе в Московской областной Думе, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области

Каждое лето, остановки вокруг определенных садоводческих товариществ обрастают мусором с эпицентром в районе урны. Причина появления навалов проста - возвращаясь с дачи люди оставляют пакеты мусора возле урны", - отметила она.

По словам Витушевой, решить эту проблему Госадмтехнадзор планирует уже в ближайшем будущем. Согласно новому закону "О благоустройстве в Московской области" запрещен единовременный сброс в урны отходов объемом более 15 кубических сантиметров (примерно, 1,5-литровая пластиковая бутылка).

Новым законом определено, что урны на остановках общественного транспорта предназначены для мелкого мусора, образующегося у пассажиров общественного транспорта во время поездки или ожидания на остановочном пункте.

"Теперь при выявлении граждан, пытающихся выгрузить тачку с мусором в остановочную урну, инспектор будет привлекать нарушителя к административной ответственности", - добавила Витушева.

Отметим, что штрафы за мусор, выброшенный в неположенном месте, составляют от 5 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч - для юридических.