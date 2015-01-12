С начала года Москве утилизировали свыше 2 млн кубометров снега

Фото: mosvodokanal.ru

За время новогодних праздников на снегосплавных пунктах Мосводоканала было утилизировано более двух миллионов кубометров снега, сообщает пресс-служба компании.

В Мосводоканале отмечают, что рекордным стало 12 января, в этот день на снегосплавные пункты поступило более 380 тысяч кубометров снега.

Сейчас все 35 снегосплавов компании работают в круглосуточном режиме. Их общая производительность превышает 139 тысяч кубометров снега в сутки.

Привезенный на пункты снег попадает в канализационные коллекторы, где температура сточных вод зимой не опускается ниже 16-18 градусов тепла. Образующиеся талые воды транспортируются на очистные сооружения Мосводоканала, где проходят полный цикл механической и биологической очистки.

Весь процесс эксплуатации работы снегосплавных пунктов контролируется с помощью системы видеонаблюдения, сигнал которой выведен в центральный диспетчерский пункт.

Напомним, за четыре дня в столице выпала почти половина месячной нормы осадков - 42 миллиметра. Высота снежного покрова превысила 30 сантиметров. Из-за метели были задержаны или отменены более ста рейсов.

Коммунальщики очищают улицы Москвы от последствий метели, прошедшей 11 января, в круглосуточном режиме. Всего в городе работают около 15 тысяч единиц техники, а во дворах убирают снег около 35 тысяч дворников. Обильные снегопады прошли в Москве также накануне нового года. Так 25 декабря в городе выпало 22 сантиметра снега.