Откроется интернет-портал для московских велосипедистов

ИТАР-ТАСС

В этом году откроется интернет-портал для велосипедистов. Благодаря ему горожане смогут принять участие в развитие велосипедной инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя столичного департамента транспорта Евгения Михайлова.

"В этом году мы запустим велосипедный портал velo.mos.ru, где будет информационный сервис, который позволит велосипедистам скачивать на смартфон программу, благодаря которой они смогут сообщать нам треки, по которым они едут. Исходя из того, по какому пути нам будет поступать большее количество корреспонденции, мы определим, где нужно развивать велоинфраструктуру наиболее активно", - сказал Михайлов.

Власти активно взялись за популяризацию велосипедного транспорта. В 2011 году в столице был реализован проект обустройства велодорожки, связывающий общежития с учебными корпусами МГУ им. Ломоносова. Также в сентябре этого года в Москве появятся три новые велодорожки. Первая из них, протяженностью 6,7 километра, свяжет станцию метро "Марьино" с районом Капотня, а вторая – около 7 километров – станции метро "Беляево" и "Чертановская" . Третий веломаршрут протяженностью 21,4 километра пройдет по территории Центрального и Западного округов города — от Большой Филевской улицы до Крымской набережной через Кутузовский и Мичуринский проспекты.