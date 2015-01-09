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Москва 24

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Дворы

09 января 2015, 16:47

На улицах Москвы работают 12 тысяч единиц снегоуборочной техники

улицы дворы уборка снега коммунальные службы спецтехника Игорь Пергаменщик

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Для уборки снега в Москве задействовано около 12 тысяч единиц спецтехники. Об этом M24.ru сообщил пресс-секретарь заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

По его словам, коммунальные службы следят за состоянием автодорог, специализированная техника очищает разделительные полосы.

Кроме того, коммунальщикам поручено очищать дворы, подходы к метро и социальным объектам, остановкам общественного транспорта и пешеходные зоны.

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По словам Пергаменщика, к вечеру 9 января снежный покров в Москве может вырасти от трех до восьми сантиметров при температуре воздуха минус 7-9 градусов.

Сейчас в столице работают все снегосплавные пункты, общая мощность которых превышает полмиллиона кубометров снега в сутки, добавил он.

Напомним, в утром в пятницу в Москве было объявлено штормовое предупреждение. Позже в столице начался сильный снегопад с порывистым ветром. Температура воздуха днем составила 6-7 градусов ниже нуля.

В субботу ночью ожидается до 6-8, по области 6-11 градусов мороза, днем в столице воздух прогреется до минус 1-3, в Подмосковье до 5 градусов мороза. Будет идти снег, местами сильный, с метелью и порывами ветра.

В воскресенье, в последний день каникул, возможна оттепель. Минимальная температура в столице будет минус 1-3, по области от ноля до минус 5 градусов, днем в столице будет около ноля.

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