Ливневую канализацию в этом году заменят на 15 улицах столицы

Фото: ТАСС/Павел Смертин

На 15 улицах Москвы отремонтируют и заменят ливневую канализацию, сообщил главный инженер ГУП "Мосводостока" Анатолий Чибриков.

Ранее m24.ru опубликовало список улиц, на которых планируется ремонт дождевой канализации.

"В этом году у нас запланировано 15 улиц, где мы заменим старые участки трубопроводов и строим новые для развития сетей, где-то выполним капитальный ремонт, чтобы обеспечить надежный водоотвод", – цитирует Чибрикова Агентство "Москва".

По его словам, в городе нужно расширить сеть ливневой канализации, и такие работы уже ведутся в рамках городской программы развития дождевой канализации.

Кроме того, подрядчики за свой счет переложат некачественно уложенный асфальт в местах подтоплений. В городе велись проверки таких мест. Если выясняется, что сток закатали под асфальт и это брак со стороны укладчиков – их заставят переделывать работу.

Всего в Северо-Восточном округе выявили более 150 мест подтоплений. Помимо неправильно уложенного асфальта, их причиной также становятся забитые ливневые решетки. В каждом контракте между подрядчиком и заказчиком заранее оговорены правила по устранению неполадок. Чаще всего гарантийный срок по договору с подрядчиком составляет три года.

Как отметил профессор кафедры дорожно-строительных материалов МАДИ Юрий Васильев, подрядчики часто намеренно закатывают ливневые стоки в асфальт, чтобы быстрее закончить работы. Кроме того, в ходе многочисленных ремонтов и перекладок асфальта на многих улицах меняются поперечные и продольные уклоны.