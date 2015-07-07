На востоке Москвы снесли 40 незаконных гаражей

Фото: ggi.mos.ru
В Восточном административном округе инспекторы демонтировали 40 незаконных гаражей, сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости.
Боксы в нарушение договора размещались на Байкальской улице на участке площадью свыше тысячи квадратных метров.
Разрешение на их возведение не выдавалось. В настоящее время земельный участок приводят в порядок.
Ссылки по теме
Ранее m24.ru сообщало, что в Северном Чертанове снесут незаконную парковку. На нелегальную платную стоянку возле торгового центра "Штаер" пожаловались жители района.
При этом участок, предоставленный в аренду универсаму "Чертаново" под строительство торгово-развлекательного комплекса, не предполагал возведение парковки.