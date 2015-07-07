Форма поиска по сайту

07 июля 2015, 09:55

На востоке Москвы снесли 40 незаконных гаражей

Фото: ggi.mos.ru

В Восточном административном округе инспекторы демонтировали 40 незаконных гаражей, сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости.

Боксы в нарушение договора размещались на Байкальской улице на участке площадью свыше тысячи квадратных метров.

Разрешение на их возведение не выдавалось. В настоящее время земельный участок приводят в порядок.

Ранее m24.ru сообщало, что в Северном Чертанове снесут незаконную парковку. На нелегальную платную стоянку возле торгового центра "Штаер" пожаловались жители района.

При этом участок, предоставленный в аренду универсаму "Чертаново" под строительство торгово-развлекательного комплекса, не предполагал возведение парковки.

