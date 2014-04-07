Мнение москвичей учтут при работе с подрядчиками городских работ

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Столичный департамент по конкурентной политике расширит возможности своей обратной связи. В ближайшее время на его портале появятся новые сервисы, позволяющие жителям столицы высказывать свои предложения. Мнение москвичей будут активно учитывать при работе с заказчиками и подрядчиками работ, которые проводятся в городе, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ведомства будут, кроме того, обращать особое внимание на жалобы на некачественную уборку дворов и дорог в зимний период, а также другие отзывы о подрядчиках, размещенные на портале "Наш город". Будет проанализирован и уровень контроля подрядчиков заказчиками. По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Геннадя Дегтева, краудсорсинг, помимо прочего, будет сопровождать процедуру внедрения Федеральной контрактной системы в столице.

"Недобросовестным подрядчикам надо на практике показать, что неисполнение контрактных обязательств чревато последствиями, вначале финансовыми, а потом и более серьезными", - рассказал Дегтев.

Элементы краудсорсинга, по словам Дегтева, используются в работе департамента Москвы по конкурентной политике уже сегодня. Некоторые темы обсуждаются на форуме портала поставщиков, кроме того, работает горячая линия.