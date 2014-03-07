Борьбу с незаконной рекламой на остановках усилят в СВАО

Фото: M24.ru

На северо-востоке столицы усилят контроль за работой бригад, которые очищают остановки общественного транспорта от незаконной рекламы, сообщил в пятницу на оперативном совещании префект СВАО Валерий Виноградов.

"Мы должны совместно с административно-технической инспекцией и управами выработать регламент, в соответствии с которым будет осуществляться контроль за работой этих служб. Все замечания будем отдавать в Мосгортранс", - заявил он.

В свою очередь глава управления транспорта СВАО Александр Визаулин отметил, что на территории округа моют остановочные павильоны и снимают со стекол объявления 3 бригады по три человека.

"У нас есть проблемные места возле станций "Алтуфьево" и "Бибирево". Как правило, уборка проводится утром, а в 11 часов расклейщики проходят и снова размещают объявления на остановках", - добавил он.

По его словам, почти два года назад подобная ситуация была у метро "Бабушкинская", "Медведково" и "ВДНХ". В настоящее время ее удалось изменить к лучшему, отметил Визаулин.

"Я не думаю, что в Медведково или Бабушкинском районе пассажиропоток меньше. Там бригады работают добросовестно", - подытожил префект СВАО Валерий Виноградов.