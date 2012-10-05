Форма поиска по сайту

05 октября 2012, 15:59

На Тверской и Садовом кольце высадят новые кустарники и деревья

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти планируют озеленить Садовое кольцо и Тверскую улицу от Манежной до Триумфальной площади. Работы начнутся уже в следующем году. В специальные контейнеры здесь высадят новые яблони, каштаны, рябины и кустарники. Это необходимо в связи с большим количеством подземных коммуникаций на центральной столичной магистрали.

В общей сложности будет высажено 480 деревьев и 4609 кустарников. Кроме того, на площади 433 квадратных метров организуют цветники, а на площади 15 тысяч квадратных метров высадят газон, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

В 2013 году также восстановят скверы на отрезке Садового кольца от Калужской площади до Триумфальной.

Добавим, что в границы проектирования Садового кольца входят следующие участки: Сад Аквариум, территория на Смоленском, Новинском. Зубовском бульварах, Комсомольском проспекте и Большой Садовой улице.

Ранее руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщил, что на озелененных территориях установят малые архитектурные формы, которые подчеркнут красоту Центрального округа столицы.

улицы Садовое кольцо озеленение Тверская

