"Моя улица": какими станут Садовое, Бульварное и Кремлевское кольца

Работы по программе "Моя улица" стартовали 10 апреля и будут продолжаться вплоть до начала сентября. Завершить благоустройство в этом году планируется ко Дню города. Среди прочего специалистам предстоит привести в порядок три столичных кольца – Садовое, Бульварное и Кремлевское. О том, куда денутся портящие городские пейзажи провода, где появится ландшафтная подсветка и что нашли археологи на Бульварном кольце при подготовке к реализации программы "Моя улица", читайте в материале m24.ru.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бульварное кольцо

В ходе благоустройства Бульварного кольца в порядок приведут обе стороны Гоголевского, Покровского и Яузского бульваров. На Никитском, Тверском, Страстном, Рождественском, Чистопрудном и других бульварах работы пройдут только на нечетной стороне. Здесь почистят и отремонтируют фасады домов и вывески.

Поскольку программа "Моя улица" предусматривает организацию сквозного проезда транспорта по зеленой зоне в центре бульваров, в планы города также входит оборудование дополнительных наземных пешеходных переходов.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По-другому Бульварное кольцо будет выглядеть и в темное время суток: здесь может появиться ландшафтная подсветка. Ландшафтное освещение планируется сделать в основных зонах Бульварного кольца: в Соймоновском проезде, а также на Гоголевском, Никитском, Петровском, Рождественском, Сретенском, Чистопрудном, Покровском, Яузском, Тверском (включая Новопушкинский сквер), Страстном (включая Пушкинский сквер) бульварах.

В ходе подготовительных работ к благоустройству по программе "Моя улица" столичные археологи на Бульварном кольце нашли десятки артефактов , а также остатки сооружений городской инфраструктуры, которым насчитывается от 100 до 500 лет. Среди находок – сохранившиеся фрагменты сооружений, например, часть бревенчатой дренажной системы, кирпичные коллекторы, булыжная мостовая начала XX века и трамвайные пути с деревянными шпалами. На Страстном бульваре исследователи обнаружили остатки бревенчатой мостовой XVIII века, а на Петровском бульваре – клад XVIII века из 12 медных монет. На Покровском бульваре были найдены фрагменты двух каменных надгробий, которым может быть почти 500 лет. Фото: m24.ru/Юлия Иванко О том, какие еще артефакты нашли археологи в центре Москвы – в материале m24.ru.



Кремлевское кольцо

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Меньше всего работы осталось на Кремлевском кольце: здесь обновляют облик Новой, Старой и Славянской площадей, а также Лубянского и Китайгородского проездов. Отдельно проводятся работы по благоустройству Лубянской площади и территории вокруг Политехнического музея. Завершить благоустройство этих участков планируется уже в августе этого года.

Здесь будет создана комфортная зона как для пешеходов и пассажиров общественного транспорта, так и для водителей. Для этого будет реорганизовано уличное пространство: здесь расширят тротуары и сузят проезжую часть. Кроме того, этот участок Кремлевского кольца станет "зеленым", здесь улучшат уличное освещение, создадут современную систему навигации и предоставят доступ к бесплатной сети Wi-Fi.

Обновленные улицы Кремлевского кольца станут частью пешеходной зоны, которая соединит Лубянскую площадь с парком "Зарядье" и далее с Замоскворечьем. С Лубянки можно будет легко добраться до Кремля, Красной площади, Тверской, Никольской и других прилегающих улиц.

Одни из самых масштабных работ будут вестись на Новой площади. Здесь значительно расширят тротуары, а вот ширина проезжей части будет сужена в 2 раза. Сократится и количество полос для движения транспорта с 9 до 5. На площади будут организованы 2 полосы для движения общественного транспорта и устроены удобные парковочные карманы.

Менее масштабные изменения ожидают Китайгородский проезд и Старую площадь – их планировка не изменится. После работ по благоустройству движение общественного транспорта будет осуществляться по выделенной полосе, а движение остального транспорта – по 3 полосам.

На Славянской площади планируется организовать удобные пересадочные зоны для пассажиров метро и маршрутов наземного транспорта, необходимые с учетом ожидаемого роста пассажиропотока после открытия парка "Зарядье".

Существующее асфальтовое покрытие тротуаров на благоустраиваемых улицах будет заменено на гранитную плитку, а вдоль проезжей части высадят крупномерные деревья.

Основной этап программы "Моя улица" стартовал на центральных магистралях Москвы 10 апреля. В полном объеме благоустройство началось в апреле, а на финишную прямую оно выйдет в конце августа – начале сентября. Большую часть работ предполагается завершить в июле. Это устройство кабельной канализации, гранитное мощение, установка бордюров и так далее. А вот деревья, как и в прошлом году, будут высаживать в сентябре – октябре. Это делается для того, чтобы растения лучше прижились. Всего в рамках программы будут благоустроены 90 общественных пространств, включая 80 улиц, набережные, вылетные магистрали, въездные группы в город на МКАД. Кроме того, в столице появятся 49 новых парковых зон, а около 200 зданий получат архитектурно-художественную подсветку. Стартовала же программа комплексного благоустройства "Моя улица" в 2015 году, реализовать ее планируется до 2019 года. В минувшем году тотальной реконструкции подверглись Новый Арбат, Тверская, Большая Якиманка, Воздвиженка, Лубянская и Кудринская площади, Никитский бульвар, Садовая-Триумфальная, Таганская и многие другие улицы. О том, что уже было сделано в рамках реализации программы "Моя улица" и какие преобразования ждут город в этом году – в материалах сетевого издания m24.ru.



Садовое кольцо

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы на Садовом кольце стартовали в ночь на 17 апреля. Благоустройство началось на его восточной стороне – от Смоленской площади до Долгоруковской улицы. Здесь на первом этапе преобразится все, кроме Смоленского бульвара, Крымского Вала, а также Калужского тоннеля: на этих улицах работы будут проводить позже.

Несмотря на то что работы по благоустройству будут проходить как на внутренней, так и на внешней сторонах Садового кольца, полностью перекрывать движение транспорта не планируется: водителям для проезда оставят от двух до шести полос. Движение будет временно ограничено лишь на одной – четырех полосах. При этом все мосты и эстакады останутся открытыми для проезда транспорта.

Все участки, на которых будут проходить работы, сделают безопасными для пешеходов и транспорта. Строительные площадки от проезжей части и тротуаров будут отделять специальные ограждения. Водителям помогут сориентироваться временные знаки, регулирующие движение, сигнальные фонари, а также яркая оранжевая разметка. А комфортное передвижение горожан обеспечат деревянные настилы, пандусы и спуски.

В центре внимания специалистов, которые будут заниматься благоустройством на Садовом кольце, окажутся следующие площади: Самотечная, Земляной Вал, Смоленская, Смоленская-Сенная, Малая и Большая Сухаревская. А на площади Красные Ворота появится настоящая роща, где будут расти дубы, клены, липы и другие породы деревьев.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Садовом кольце демонтируют покрытие тротуаров – это нужно для подготовки к прокладке кабельной канализации. После того, как работы по благоустройству будут завершены, многое на Садовом кольце изменится. Например, красоту московских улиц не будут портить многочисленные провода – их уберут под землю. Кроме того, здесь расширят тротуары, на улицах появятся лавочки для отдыха, а также энергосберегающие фонари. Наконец, Садовое кольце станет "зеленым": здесь разобьют новые газоны, высадят деревья и кустарники, а еще – приведут в порядок фасады домов.

Планируется, что благоустройство Садового кольца по программе "Моя улица" завершится уже в этом году. Протяженность участка, на котором предстоит провести работы, составит более 12 километров.

В минувшем году по программе "Моя улица" была благоустроенна западная часть Садового кольца. Там расширили тротуары, создали новые скверы, высадили деревья, в том числе декоративные яблони – они напомнят москвичам, что кольцо получило свое название по растущим вдоль него фруктовым садам.

