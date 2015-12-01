В Москве может появиться "Аллея славы" деятелей культуры

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям может обсудить возможность организации в Москве "Аллеи славы" советских и российских деятелей культуры. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии Евгения Герасимова.

"Надо найти такое место. Возможно, это и можно будет сделать. Просто у нас так много талантливых людей в разных областях и направлениях, что может места не хватить. Надо рассматривать, будет предложение, мы готовы рассмотреть", – сказал депутат.

Глава комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов сказал, что готов присоединится к обсуждению этого вопроса. "Надо посмотреть и подумать, идея заслуживает обсуждения, но у нас деятелей культуры, которые заслуживают, чтобы их память была увековечена очень много", – отметил Лавренов.

Отметим, что эта не первая идея сделать в Москве тематические аллеи. В парке "Сокольники" появилась Аллея писателей. Проект будет популяризировать творчество авторов, а также уход за деревьями и кустарниками.

На ВДХН хотят сделают на катке аллеи "Бесконечность" и "Большой круг" для свободного стиля катания, "Аллея влюбленных" для спокойного катания в романтической обстановке.

Также в апреле этого года на Комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме выдвигали инициативу о создании в районе Петровки, 38 аллеи авторов детективов, таких как Юлиан Семенов и Братья Вайнеры, Александра Маринина и Борис Акунин.