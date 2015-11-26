Московские тусовки: сквот на Остоженке

Фото: vk.com/club3506944

Обозреватель M24.ru Алексей Байков рассказывает о самых знаковых местах тусовок молодежи в столице. На этот раз речь пойдет о сквоте на Остоженке, который просуществовал в доме № 20 по этой улице предположительно с 1993 по 1996 год.

По одной из версий, этот сквот был основан гражданином США Полом Спэнглером. Американский хиппи приехал в Москву налаживать связи творческих людей в обход официальной дипломатии, узнал и полюбил книги Булгакова, фильмы Тарковского, музыку группы "Кино" – и остался здесь навсегда. В 1992 году он был, кажется, единственным гражданином США, оформившим вид на жительство в России.

Фото: vk.com/lazylightning

Как и положено настоящему стопроцентному американцу, сперва Пол попробовал вести дела и создал небольшое бюро по аренде квартир. Но, поскольку он все-таки был хиппи, бизнес ему очень быстро надоел.

Он бросил все, забрал выручку и ушел жить и тусоваться на "Беса" (cквот в "нехорошей квартире" № 50 на Садовой). Потом ему приспичило собрать свою компанию – и взгляд его упал на старинный особняк в доме № 20 по Остоженке. В советские времена там были коммуналки, в начале 90-х их все расселили, а само здание продали фирме, которая собиралась сдавать его под офисы.

Фото: vk.com/club3506944

Когда явились рабочие с ломами, Пол как раз обустраивался на новом месте. Бригадир поведал ему что всю обстановку, включая старинную лепнину, бронзовые люстры, мраморные панели и голландские печи, им приказано снести.

Американец возмутился: столь старинный дом просто не мог не являться памятником архитектуры.

Фото: vk.com/club3506944

Особняк и в самом деле числился в реестре ЮНЕСКО, только вот московское управление охраны памятников об этом знать не знало. По существовавшей тогда практике отечественный протокол регистрации был то ли потерян, то ли уничтожен... Пришлось затребовать копию из центрального офиса ЮНЕСКО.

Фото: vk.com/club3506944



В ответ фирма напустила на Пола бандитов. Когда те явились выселять дуркующего американца, их встретила толпа журналистов, вовсю орудующие мастерками реставраторы и анархисты из организации "Хранители радуги" с арматурой наперевес.

Фото: vk.com/club3506944

По второй версии, "Остоженка" обязана своим рождением Дмитрию Царевскому, основателю московского сквоттерского движения. Так или иначе сквот был создан и превратился в более элитарный вариант "Хипповского университета" в "Булгаковском доме". Самые оживленные тусовки происходили на "Остоженке" по пятницам, когда в доме проводились выставки и акустические концерты.

Фото: vk.com/club3506944

Там проходили выступления двух самых известных дам московского андерграунда 90-х – Анны Герасимовой ("Умки") и Ольги Арефьевой – и многих других менее известных музыкантов.

Позднее власти навели порядок и сквот прикрыли. Теперь там "золотая миля", самая дорогая недвижимость Москвы. И, разумеется, нет места для хиппи.