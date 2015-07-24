В центре столицы установят пешеходные стелы с указателями и панорамами

Фото: ТАСС/Максим Новиков

На центральных улицах города установят пешеходные стелы с указателями и панорамами для быстрого ориентирования. В частности, они появятся на Большой и Малой Никитской, Спиридоновке, Большой и Малой Бронная и Триумфальной площади. Заказ на установку стел размещен на портале госзакупок.

Кроме того, стелы поставят на Кузнецком мосту, Пушечной улице, улице Рождественка, на Неглинной и Мясницкой. Сумма обоих контрактов составляет более 14 миллионов рублей.

Как отмечается в техническом задании, "пешеходная стела с указателем ближайших улиц и достопримечательностей; указателями ближайших станций и линий метро; панорамой текущей улицы нужна для быстрого ориентирования по заметным зданиям/постройкам".

Также стелы снабдят подробной картой местности с отмеченной областью пяти минутной пешей доступности и двумя картами разных масштабов, показывающими район, в котором находится пешеход.

В столице собираются установить интерактивные указатели для туристов на восьми языках, рассказал ранее руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Владимир Черников.

"Москва в цифрах": Единая ситема транспортной навигации Москвы

"Есть предложение сделать указатели интерактивными, чтобы туристы могли получать с помощью новейших технологий информацию на восьми языках", – цитирует Черникова Агентство "Москва".

Чиновник добавил, что информационные таблички будут полностью интерактивными, гости столицы смогут сами выбрать, на каком из восьми языков получить информацию. Сейчас департамент предлагает туристам путеводители по достопримечательностям города на восьми языках: русском, английском, немецком, французском, итальянском, испанском, китайском и японском.

До этого Черников сообщил, что более 7 тысяч указателей на английском языке появятся в столице до конца 2016 года. Он добавил, что почти половина – 3 тысячи указателей – появятся в Москве до конца 2015 года. Сейчас в центре столицы уже есть около 2 тысяч табличек с переводом на английский язык.

Установку современной навигации на улицах Москвы начали год назад. В первую очередь указатели с названиями улиц на русском и английском языках появились в центре города. Полностью же программа по установке навигации завершится к 2018 году, когда в Москве будет проходить Чемпионат мира по футболу.

Навигацию обновили не только на улицах, но и на станциях метро. Двуязычные указатели смонтировали на всех пересадочных станциях Кольцевой линии и в пределах самого кольца. Также в метро установили указатели выходов в город и пересадок на другие линии.