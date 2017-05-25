Трамп назвал Россию одной из главных угроз НАТО

Фото: ТАСС/Emily Molli

Президент США Дональд Трамп, выступая на саммите НАТО в Брюсселе, назвал Россию одной из главных угроз для Организации Североатлантического договора, сообщает РИА Новости.

"НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга", – отметил Трамп, речь которого транслировали американские телеканалы.

На кратком саммите НАТО члены альянса планируют обсудить борьбу с терроризмом и распределение финансового бремени между странами.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил об отсутствии у Евросоюза и США единой позиции в отношении России. Такое заявление Туск сделал по завершении встречи глав институтов ЕС и президента США Дональда Трампа в Брюсселе.