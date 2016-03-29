Экипаж захваченного самолета EgyptAir удалось освободить

Фото: ТАСС/AP/Petros Karadjias

Экипаж захваченного самолета авиакомпании EgyptAir освобожден. На борту судна остаются три пассажира, передает телеканал RIK.

На кадрах, показанных в прямом эфире, было видно, как по трапу из самолета спустились три члена экипажа, а один вылез через иллюминатор и спрыгнул на землю.

Сейчас в аэропорту находятся порядка 20 спецназовцев с оружием. В их распоряжении есть бронетранспортер.

Напомним, утром 29 марта стало известно о захвате пассажирского самолета A320 компании EgyptAir, следовавшего из Александрии в Каир. На борту угнанного лайнера оказалось 81 человек. Вскоре самолет приземлился в аэропорту Ларнака на Кипре и захватчик начал постепенно отпускать заложников.

Лайнер захватил всего один человек – Ибрагим Самаха. Однако жена Самаха опровергла информацию, что угонщиком является ее муж.