04 октября 2013, 18:59

Происшествия

Московским сыщикам вернут легендарные удостоверения - "мурки"

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава МВД Владимир Колокольцев в канун 95-й годовщины создания уголовного розыска объявил о возвращении столичным сыщикам их удостоверений – легендарных "мурок".

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, Колокольцев подписал соответствующий приказ, "возобновляющий выдачу специальных служебных удостоверений сотрудникам Московского уголовного розыска".

Столичные сыщики лишились своих "фирменных" удостоверений, которые еще называли "профсоюзными билетами", около 15 лет назад. Реформа была сделана для того, чтобы привести документы правоохранительных органов к одному формату.

уголовный розыск МУР удостоверения

