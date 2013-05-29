Штраф вместо килевания: как наказывают компьютерных пиратов

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство культуры предлагает ввести ответственность за нелегальное скачивание игр, книг и фильмов. За игнорирование обращения правообладателей пользователь торрентов заплатит 5 тысяч рублей, а юридическое лицо – миллион.

Сетевое издание M24.ru выясняет, как еще борются с "пиратами", что с ними делают в других странах и что грозит создателям и распространителям нелегального контента.

В российском Уголовном кодексе есть статья "Нарушение авторских и смежных прав", которая охватывает практически все аспекты пиратства – копирование фильмов, компьютерных игр и книг. Максимальное наказание за это - шесть лет лишения свободы.

Кроме того, закон распространяется и на интернет - в 2010 году был закрыт крупнейший трекер в России torrents.ru, на его "обломках" поднялись несколько других, на котором, впрочем, становится все меньше и меньше содержимого.

Последняя инициатива Минкульта о наказании для пользователей, нелегально скачивающих контент, вызвала широкое обсуждение блогеров: так, пользователь @sergeiklimov считает, что правообладателям "нужно снижать цены", а @Equidamoid считает, что у пиратов есть выход – "оказывать услугу, а не продавать копии".

Пользователь @iPrizrak прогнозирует, что "так и до ВК (социальная сеть "Вконтакте" - ред.) доберемся", а вот спортивный блогер @mr_soccerman приветствует инициативу министерства.

Окончательная редакция законопроекта будет рассмотрена 3 июня, а пока узнаем, как с пиратами борются "у них".

Так, в 2011 году был закрыт The Pirate Bay — крупнейший в мире BitTorrent-индексатор. Обвинения в отношении основателей "Пиратской бухты", посягающих на авторские права, были выдвинуты шведской прокуратурой еще в 2008 году. Четверо фигурантов дела получили по году тюремного заключения со штрафом в 3,5 миллиона долларов (на всех).

Но история борьбы с пиратами началась гораздо раньше – в 1999 году была запущена сеть P2P (обмен музыкальными файлами) Napster. Федеральный апелляционный суд США постановил закрыть файлообменник уже в июле 2001 года.

2003 год стал неудачным для пользователей японской обменной сети Winny – их арестовали за нарушение авторских прав. В 2006 году ее основатель был приговорен к штрафу в 13,2 тысячи долларов, но его оправдали в 2011 году.

"Файлообменники" уже второго поколения KaZaA и eDonkey не помогли избежать суда для своих основателей – верховный суд США и Федеральный суд Австралии постановили закрыть сети.

Если раньше пираты помогали зарабатывать городам и даже странам, то в XXI веке они могут обогащать корпорации: американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) потребовала у ресурса LimeWire 75 триллионов долларов США (сравнимо с завоеванием Гватемалы для испанской короны). Часто суд удовлетворяет иски, но этот был отклонен, что неудивительно.

А вот один из крупнейших в мире файлообменных сайтов заинтересовал ФБР: основатель Megaupload был обвинен "федералами" в незаконном получении 175 миллионов долларов за нелегальный контент. Сейчас он арестован и ожидает суда.

Впрочем, в России пока сложно доказать вину создателей или пользователей файлообменных сетей. Вот как прокомментировал ситуацию M24.ru управляющий партнер коллегии адвокатов "Легис Групп" Сергей Горбачев: "Тут вопрос довольно неоднозначный, торрент предполагает, что конечный пользователь скачивает не целый фильм, а собирает его по частям от нескольких других пользователей, поэтому факт распространения тут сложно доказуем".

"Если инициатива по установлению административной ответственности для участников торрент-раздачи пройдет законодательное закрепление, допускаю, что в этом случае предстать перед судом станет возможным в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении", - отметил он.

Сергей Блохин

