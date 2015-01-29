Задержан наркодилер, хранивший гашиш в сейфе с кодом "228"

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В Царицыне задержали наркодилера, хранившего запрещенные вещества в принтере и сейфе. Оперативники ФСКН изъяли метамфетамин, гашиш и марихуану общим весом около 100 граммов, сообщили M24.ru в ведомстве.

Мужчина подобрал специфический код для сейфа – "228". Этими цифрами обозначается статья Уголовного кодекса РФ, предусматривающая ответственность за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Ранее он был судим именно по ней.

Задержать наркоторговца удалось благодаря "контрольной закупке", причем деньги оперативники пометили спецсредством, следы которого были обнаружены при досмотре подозреваемого на его руках и одежде.

В ходе обыска дома у подозреваемого был изъят нож со следами гашиша и электронные весы. На торговца завели уголовное дело и отправили под стражу.

Добавим, неделю назад за продажу наркотиков в столице задержали гражданина Египта и его охранника, уроженца Дагестана. Иностранец расфасовывал курительные смеси, подбирал клиентов и продавал "спайсы". Его сообщник выполнял роль охранника и водителя, помогал расфасовывать наркотик и предоставлял свою машину для хранения товара.