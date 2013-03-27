Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта 2013, 12:48

Происшествия

Московского бизнесмена ограбили на 5 миллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне днем возле дома номер 21 по улице Красная Пресня неизвестный напал на директора столичной коммерческой фирмы. Из рук потерпевшего выхватили сумку с личными вещами и деньгами. Сумма ущерба составила 5 миллионов рублей.

Жертва ограбления оказал сопротивление и попытался задержать преступника. Однако злоумышленник несколько раз ударил его металлической трубой по голове и скрылся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители ищут нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Сайты по теме


уголовные дела ограбления деньги нападения чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика