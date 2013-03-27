Московского бизнесмена ограбили на 5 миллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне днем возле дома номер 21 по улице Красная Пресня неизвестный напал на директора столичной коммерческой фирмы. Из рук потерпевшего выхватили сумку с личными вещами и деньгами. Сумма ущерба составила 5 миллионов рублей.

Жертва ограбления оказал сопротивление и попытался задержать преступника. Однако злоумышленник несколько раз ударил его металлической трубой по голове и скрылся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители ищут нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".