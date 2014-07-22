Предъявлено обвинение трем подросткам, нарисовавшим свастику в ТЦ

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Дело в отношении трех подростков, нарисовавших свастику в торговом центре "Калейдоскоп" на Сходненской улице, направлено в суд. Несовершеннолетним предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, 4 марта прошлого года обвиняемые нарисовали маркером на стенах торгового центра несколько изображений свастики. Кроме того, подростки нанесли на стены несколько эмблем расового отдела СС.

Тушинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу. Молодых людей обвиняют по статьям "Вандализм", "Публичные призывы к экстремистской деятельности" и "Возбуждение ненависти или вражды".

В настоящее время подростки находятся под подпиской о невыезде.