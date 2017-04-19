СК сообщил о нескольких спасенных членах экипажа судна в Черном море

Спасены несколько членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза "Герои Арсенала", сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК России.
Следователи осматривают место происшествия в попытках установить все обстоятельства и причины происшествия.
Грузовое судно под флагом Панамы следовало из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. На борту находилось 12 членов экипажа – два гражданина России, девять украинцев и один гражданин Грузии.
По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта".