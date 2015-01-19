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19 января 2015, 20:29

Фигурантам дела о раскрашивании звезды на столичной высотке продлили арест

уголовные дела суды Котельническая набережная

Фото: M24.ru

Таганский суд продлил до 20 марта домашний арест четырем фигурантам дела о раскрашивании звезды на высотке на Котельнической набережной. Все они обвиняются по статьям "Вандализм" и "Хулиганство", сообщает Агентство "Москва".

Всего по делу проходят пять человек. Александр Погребов, Алексей Широкожухов, Евгения Короткова и Анна Лепешкина находятся под домашним арестом, а Владимир Подрезов - под стражей (поскольку был ранее судим).

Напомним, утром 20 августа прошлого года неизвестные вывесили украинский флаг на шпиле сталинской высотки, расположенной на Котельнической набережной. Кроме того, они покрасили часть звезды, которая была желтого цвета, в голубой.

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За акцию в доме на Котельнической набережной виновные могут получить до семи лет заключения.

Кроме того, столичная полиция проверяет заявление украинского руфера "Гриши Мустанга", который в соцсетях рассказал о своей причастности к покраске звезды. Молодой человек выложил фото со звездой на крыше высотки на Котельнической набережной в качестве подтверждения своих слов.

Стоит отметить, что российские правоохранительные органы уже отправили украинским коллегам запрос с требованием о выдаче "Гриши Мустанга", но получили отказ.

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