Глава фирмы пойдет под суд за незаконную добычу песка на 5 млн рублей

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Дмитровская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гендиректора компании. Под его руководством фирма незаконно добывала и продавала песок, ущерб составил 5 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства, с 11 по 22 января 2013 года директор "давал указания на осуществление незаконной добычи и последующей продажи" песка из карьера,

расположенного в районе деревне Муханки Дмитровского района.

Также в отношении злоумышленника территориальное управление Росимущества заявило гражданский иск, который будет рассмотрен судом при вынесении приговора по уголовному делу.

Максимальное наказание, которое грозит главе фирмы за кражу, составляет 10 лет колонии.