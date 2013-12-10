Глава фирмы пойдет под суд за незаконную добычу песка на 5 млн рублей

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Дмитровская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гендиректора компании. Под его руководством фирма незаконно добывала и продавала песок, ущерб составил 5 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства, с 11 по 22 января 2013 года директор "давал указания на осуществление незаконной добычи и последующей продажи" песка из карьера,
расположенного в районе деревне Муханки Дмитровского района.
Также в отношении злоумышленника территориальное управление Росимущества заявило гражданский иск, который будет рассмотрен судом при вынесении приговора по уголовному делу.
Максимальное наказание, которое грозит главе фирмы за кражу, составляет 10 лет колонии.
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