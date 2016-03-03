Сегодня в СМИ: ограничения ЦБ по микрозаймам и три года кризиса

Фото: m24.ru

Полиции разрешили возбуждать уголовное дело после заявлений по телефону

Верховный суд России признал законным возбуждение уголовного дела сразу после телефонного звонка в полицию, сообщает "Российская газета".

Когда информация серьезная – следователь не вправе ждать чего-то еще, начинать расследование надо немедленно. Дело должно завертеться до того, как следователь лично увидел потерпевших или побывал на месте преступления.

Подобное разъяснение включено в свежий обзор судебной практики. А поводом стало дело, которое в силу особых обстоятельств не может быть опубликовано.

Новые "молочные" регламенты защитят покупателя

Минпромторг признал, что в стране нет механизма контроля за тем, не вводят ли в заблуждение потребителей производители, используя слово "молоко" на этикетках, пишет "Российская газета".

Напомним, с вступлением в силу Технического регламента продукт, восстановленный из сухого молока (порошка-концентрата), потерял право именоваться молоком и приобрел более скромный статус молочного напитка.

Представитель Минпромторга заявил в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, что по сути норма пока является декларативной.

Несколько лет назад, когда регламент утверждался, именно эта норма вызвала много шума. Эксперты предсказывали, что молоко вовсе исчезнет с прилавков, а вместо появятся стройные ряды бутылок с "молочным напитком". Норма принята, а никаких перемен на прилавках не произошло.

Операторы предложили ввести идентификацию в мессенджерах

Борьба между операторами связи и интернет-мессенджерами вышла на новый уровень: телекоммуникационные гиганты готовят законопроект для того, чтобы сервисы мгновенных сообщений заключали с ними договоры, а пользователи сервисов были приравнены к абонентам, сообщает РБК.

О введении обязательной идентификации для пользователей мессенджеров говорится в проекте поправок в закон "О связи", подготовленном Медиа-коммуникационным союзом (МКС). МКС основали в 2014 году крупнейшие российские телеком-операторы и медиакомпании. Организация представляет интересы операторов связи, правообладателей, вещателей, крупных сейлз-хаусов, указано на сайте МКС.

Среди членов союза – МТС, "МегаФон", "ВымпелКом", "Ростелеком", Национальная медиа группа, "СТС Медиа", "Газпром-Медиа" и другие.

ЦБ предлагает ограничить число микрозаймов, выдаваемых физлицам

Банк России может запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать одному клиенту неограниченное число займов, пишет РБК.

ЦБ вместе с саморегулируемыми организациями собирается определить максимальное число займов, которое можно выдать одному заемщику, а также то, сколько раз ему можно продлевать кредит, следует из ответа ЦБ на запрос Совета Федерации о регулировании деятельности МФО (сам ответ размещен на сайте регулятора).

Это ограничение призвано положить конец практике, когда заемщик выплачивает один долг за счет нового и попадает в долговую яму, указывает ЦБ.

В январе граждане потратили все доходы на товары и валюту

Данные Росстата демонстрируют крайне необычную потребительскую стратегию в стране: граждане в январе 2016 года потратили на 200 миллиардов рублей больше, чем заработали, и при этом активно сокращали объем валютных депозитов и столь же активно приобретали наличные доллары, сообщает "Коммерсантъ".

Не имеющие сбережений покупали наличную валюту на текущие доходы – для их защиты. Более обеспеченные держатели долларовых депозитов пользовались ослаблением рубля для покупок, которые раньше казались недоступными.

Наиболее же состоятельные россияне, по данным Visa, за год нарастили расходы в рублях на 39 процентов, и снизить престижное потребление в 2016 году намерены лишь 19 процентов из них.

В России растет спрос на летний детский отдых

Создатели лагеря отдыха для детей "Большая медведица" решили сделать проект сетевым, они планируют открыть в южных регионах России четыре таких лагеря в течение трех лет.

На фоне закрытия популярных зарубежных курортов произошел резкий всплеск спроса на детский отдых – только в первые два месяца этого года ранние бронирования выросли в несколько раз, пишет "Коммерсантъ".

По данным интернет-каталога детских лагерей incamp.ru, сегодня в России насчитывается более 48 тысяч учреждений детского отдыха. При этом спрос на рынке детских лагерей сейчас значительно превышает предложение, считает заместитель гендиректора туроператора Solvex Людмила Сысойкина.

Россию ждет еще три года кризиса

Минэкономразвития определилось с базовыми предпосылками для прогноза социально-экономического развития России на 2016 и 2017–2019 годы. Официальный прогноз на 2016–2018 годы уже устарел, и к апрелю ведомство должно представить правительству новый документ, сообщают "Ведомости".

Цена нефти – основное условие для составления и прогноза, и бюджета – все четыре года останется дешевле $50/баррель, предполагает министерство. В базовом варианте ее средняя цена в 2016 году – $35/баррель, в следующие три года – $40, $45 и $45/баррель соответственно. В консервативном варианте нефть дешевле, чем в базовом, на $10. Оптимистичный (целевой) вариант совпадает с базовым.

Реестр для рунета

В России может быть ограничена работа онлайн-кинотеатров, в том числе иностранных. Это следует из проекта поправок в законы о связи и об информации, подготовленного участниками Медиа-коммуникационного союза (МКС). Союз уже предоставил документ участникам рынка видеостриминга, рассказали сотрудники нескольких интернет-компаний, пишут "Ведомости".

По задумке авторов проекта право организовывать и управлять аудиовизуальными сервисами, работающими в стране, может быть предоставлено только российским юрлицам или гражданам России. Эти компании должны уведомлять о своей работе Роскомнадзор, который и будет вести специальный реестр таких сервисов.